Britse premier Liz Truss ontslaat minister van Financiën Kwasi Kwarteng na amper 38 dagen, opvolger is oude bekende

Kwasi Kwarteng, de Britse minister van Financiën, is door premier Liz Truss aan de deur gezet. Dat meldt de Britse openbare omroep BBC. Doordat hij vasthield aan de door hem voorgestelde maar fel gecontesteerde belastinghervorming, was zijn positie onhoudbaar geworden. Kwarteng wordt opgevolgd door Jeremy Hunt, voormalig minister van Buitenlandse Zaken. De Britse premier Liz Truss geeft later op de dag een persconferentie.

Kwarteng was in de VS voor de jaarvergaderingen van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds, maar is de voorbije nacht vroegtijdig teruggekeerd naar het Verenigd Koninkrijk. Net voor de man in het vliegtuig stapte, zei hij nog dat hij zijn plan niet meer zou aanpassen, en dat hij “100 procent zeker” ook over een maand nog minister zou zijn. Luttele uren na zijn aankomst bleek dat ijdele hoop. Verschillende media meldden op de middag al dat zijn ontslag vast stond.

De pas benoemde Britse regering kondigde vorige maand een grote belastinghervorming aan. Bedoeling is om de economie aan te zwengelen door forse belastingverlagingen. Maar doordat het begrotingstekort fel zou oplopen, veroorzaakte dat plan zowel sociale onrust als onrust op de financiële markten. Het meest controversiële punt, een belastingverlaging voor grootverdieners, werd na een golf van kritiek al geschrapt.

Kwarteng en premier Liz Truss kwamen de voorbije dagen steeds meer onder druk om een U-bocht te nemen in hun beleid. Ook partijleden van Truss en Kwarteng bleven zich verzetten. Voor vrijdag werd een crisisvergadering beraamd, en Kwarteng moest daarvoor zijn bezoek aan de IMF-bijeenkomst in Washington halsoverkop afbreken.

Kwarteng was amper één maand minister van Financiën in Groot-Brittannië, de op een na kortste termijn voor die functie, ooit. Enkel Iain Macleod vervulde de functie nog minder lang, maar hij overleed in 1970 amper 30 dagen na zijn benoeming. De voorbije jaren leek er al een ware stoelendans aan de gang in het kantoor in Downing Street 11: Kwarteng was al de vierde minister sinds 2019.

Opvolger

Hij wordt opgevolgd door Jeremy Hunt, voormalig minister van Buitenlandse Zaken onder toenmalig premier Theresa May. De 55-jarige Hunt staat bekend om een aantal blunders. Tijdens een bezoek noemde hij Slovenië bijvoorbeeld een voormalige vazalstaat van de Sovjet-Unie. In China wilde hij indruk maken met zijn vrouw – die van daar afkomstig is – maar zei hij per ongeluk dat ze uit Japan kwam.

De voormalige voorzitter van de gezondheidscommissie in het Britse parlement had zich in de zomer zelf kandidaat gesteld voor het leiderschap van de Conservatieve Partij, maar was al na enkele stemmingen afgevallen. Tijdens de pandemie was Hunt een van de felste critici van de regering.