Zo kan het dus ook: PSV-sensatie Xavi Simons geeft na commotie zélf uitleg over clausule in contract

Er is in de voetbalwereld de laatste tijd redelijk wat te doen over clausules in contracten. Bij Erling Haaland, bij Kylian Mbappé, maar ook bij Xavi Simons. De 19-jarige middenvelder van PSV geeft in een video toe dat zijn ex-club Paris Saint-Germain een optie tot terugkoop heeft. “Maar ik neem de beslissing zelf”, aldus Simons.

“Het is waar dat ik een clausule heb, maar het is een clausule tussen mij en PSV. Niet tussen mij en Paris Saint-Germain”, aldus Simons in een video op de kanalen van PSV. “Het is een clausule waarmee ik, als ik naar PSG zou willen gaan, voor een bepaald bedrag weg kan aan het eind van dit seizoen.”

Afgelopen zomer maakte Simons - die bekend staat als één van de grootste talenten in zijn leeftijdscategorie - de verrassende overstap van PSG naar PSV. “Ik ben transfervrij naar hier gekomen, dus ik heb geen verplichtingen naar iemand toe. Ik ben degene die de keuze moet maken. Om eerlijk te zijn zit het niet in mijn hoofd om weg te gaan. Ik ben hier gesetteld, ik voel me goed hier. Dat kan je ook zien op het veld denk ik.” Een voetballer die zelf duidelijkheid schept over een bepaalde clausule in zijn contract, een verademing is het. Van ons mag het meer gebeuren.

Simons is uitstekend aan het seizoen begonnen bij PSV met acht goals en vier assists in vijftien wedstrijden. De Nederlander genoot zijn jeugdopleiding bij FC Barcelona, maar trok in 2019 naar PSG. Bij de Franse topclub kon hij niet doorbreken bij de eerste ploeg.

De video: