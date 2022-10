Mark van Bommel bevestigt dat Antwerp met Nainggolan heeft gesproken, maar: “Radja is beschikbaar tegen Standard”

Antwerp staat voor de lastige verplaatsing naar Standard, waar een helse sfeer wacht. Mark van Bommel heeft er zin in. “Ik vind het prachtig om in een heksenketel te spelen, ik hou er wel van. Het publiek van Standard zit er kort op, maar daar moeten wij mee kunnen omgaan. Het is onze uitdaging om het stadion stil te krijgen.” Voor Michel-Ange Balikwisha wordt het extra speciaal: hij treft zijn broer William. “Dat is apart. Jullie gaan er ongetwijfeld iets over schrijven in de krant, niet?”

Van Bommel kan geen beroep doen op Miyoshi, Haroun en Engels. De verdediger heeft opnieuw last aan de kuit. Hij bezocht nu de Duitse specialist Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in de hoop snel opnieuw fit te zijn. Van Bommel kent de arts: “Ik heb bij Bayern gespeeld, daar was hij aan de slag. Hij is een autoriteit, hij kan Bjorn helpen. Er is nu een traject uitgestippeld. We hopen Bjorn snel weer op training te hebben, maar ik kan er geen tijdstip op plakken.”

© Isosport

Op Radja Nainggolan rekent Van Bommel wel. De voormalige Rode Duivel kwam in een storm terecht nadat hij betrapt werd op rijden zonder geldig rijbewijs. “Intern is daarover gesproken”, bleef Van Bommel kort. “Alles is duidelijk. Ik heb zelf ook met Radja gesproken. Wat hij gedaan heeft, is volgens de wet niet goed, we zullen zien of er nog gevolgen zijn.” Sportief lijken die er alvast niet meteen te komen: “Radja is beschikbaar voor de match tegen Standard.”

In de Belgische competitie staat Antwerp aan de leiding, in Europa gooit Club Brugge hoge ogen. “Ik zeg al langer dat het een geweldige ploeg is”, aldus Van Bommel. “Ik ben blij dat ik het niet nu pas zeg, anders zou dat goedkoop overkomen. Op Club wordt goed werk geleverd, dat bewijzen ze keer op keer. Ze blijven de favoriet voor de titel, ook wel omdat de punten gehalveerd worden.”

Van Bommel is geen al te grote fan van die puntenhalvering. “Vanuit mijn topsportgedachte is het vreemd. (grijnst) Maar ik moet opletten wat ik zeg, anders denken jullie dat die Nederlander het Belgische systeem maar niks vindt.”