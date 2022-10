Turks parlementslid slaat gsm kapot met hamer tegen omstreden wetsvoorstel: “Zo belanden we regelrecht in de censuur”

Het Turkse parlementslid Burak Erbay heeft in het parlement zijn telefoon kapotgeslagen met een hamer. De man, lid van de oppositie, protesteerde op die manier tegen een wetsvoorstel van de regering dat de verspreiding van “desinformatie” moet tegengaan. Volgens de wet zouden sociale medianetwerken en websites de persoonlijke informatie van gebruikers moeten vrijgeven, indien zij beschuldigd worden van het verspreiden van foutieve informatie. Internetgebruikers kunnen zo tot drie jaar cel krijgen. Critici vrezen dat als de wet erdoor komt de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting in het gedrang zullen komen. “We belanden regelrecht in de censuur”, klinkt het.