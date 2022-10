Carl Hoefkens wil niet weten van Spaanse euforie in aanloop naar topper op Anderlecht: “In vorm of niet, dit blijft een klassieker op zich”

Van Atlético naar Anderlecht, van Madrileense euforie naar een achtervolging in de Jupiler Pro League. Club Brugge kan het zich zondag niet permitteren om nogmaals met punten te morsen, want na de nederlaag tegen Westerlo heeft het in eigen land nog iets goed te maken. “Puntenverlies is uit den boze”, weet Carl Hoefkens.

Het goede nieuws: bij Club Brugge kwam iedereen ongeschonden uit die strijd op het veld Atlético afgelopen woensdag. “Al moeten we zaterdag nog evalueren wie allemaal beschikbaar zal zijn, maar voorlopig is iedereen die er toen bij was fit”, zegt Hoefkens. Mogelijk keert Boyata terug in de selectie. “Hij staat er dicht bij. Ik ben ongelofelijk tevreden van hoe hij terugkeert na zijn blessure. Maar ook over hem valt de beslissing pas dit weekend.”

De feestelijkheden in Spanje zijn nog maar net achter de rug, of Club Brugge trekt al richting aartsrivaal Anderlecht. En dat blijft een wedstrijd met een speciaal randje, wat het klassement ook zegt. “Het is een Classico“, knikt Hoefkens. “En dan maakt het niet uit wie in vorm is, wie vertrouwen heeft of wie waar staat in de rangschikking. Ik heb genoeg matchen tegen Anderlecht meegemaakt als speler. Ook toen wij een mindere periode hadden.” Over spelniveau bij paars-wit wou Hoefkens niets kwijt. “Ik ga daar niet over praten, want dat is voor mijn voorbereiding en de bespreking met mijn spelers. De wedstrijd op West Ham heb ik gezien, ja. En ik heb gekeken als supporter van het Belgisch voetbal. In Europa zijn we stappen aan het zetten, en daar kunnen we alleen maar fier op zijn.”

© BELGA

De euforie van woensdag leeft nog steeds, maar in eigen land rijdt blauw-zwart geen vlekkeloos parcours. De laatste twee keer ging het fout na een Europese wedstrijd: verloren op Standard, verloren thuis tegen Westerlo. “Ik wil nog niet te veel naar het klassement kijken. Maar we houden er rekening mee, ja. Antwerp pakt heel veel punten. Anderzijds ken je mij ondertussen: we pakken het wedstrijd per wedstrijd aan.” Hoefkens wil ook voorkomen dat die nederlagen na Europa een item worden. “Want over het algemeen was ik eigenlijk wel tevreden over de match tegen Westerlo. De kansen waren er, en ze gingen niet binnen. In voetbal kan dat al eens gebeuren. Het klopt wel dat nieuw puntenverlies eigenlijk niet kan.”

En dan is het misschien net een voordeel dat de tegenstander niet Anderlecht, maar Westerlo heet. “In se zou dat niet mogen”, weet Hoefkens. “Ik wil dat mijn spelers elke wedstrijd honderd procent gefocust zijn. Maar als je het objectief bekijkt, leeft een wedstrijd op Anderlecht misschien meer dan andere matchen in de competie.” Dat is een menselijk gegeven. En dat is best handig na de terugkeer van een bovenmenselijke prestatie in Europa. “Het is alleen maar een voordeel dat we nu al geplaatst zijn”, klonk het nog. “Omdat het een ongelofelijke prestatie is die ons mentaal een mooie boost geeft. En omdat de druk in Europa zo toch wat van de ketel verdwijnt.”