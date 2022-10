Standard zonder Amallah (en Zinckernagel) tegen Antwerp: “Zijn situatie is onveranderd”

Net als vorige week tegen Charleroi wordt Amallah uit de selectie gelaten voor de thuismatch tegen Antwerp (zondag om 13.30 uur). Een gevolg van de aanslepende contractonderhandelingen waarin Amallah zich - volgens de club - niet aan zijn woord heeft gehouden. “Zijn situatie is onveranderd”, meldde Deila deze middag. “Zolang de gesprekken met de club lopen traint hij mee met de U23. Hij is dus niet beschikbaar tegen Antwerp. We zullen zien of dat in de toekomst nog kan veranderen. Dat is een zaak van de club.”

Zonder Zinckernagel

Naast Amallah moet Deila ook de nieuwe publiekslieveling Philip Zinckernagel missen. De Deen zit een schorsing uit na zijn dubbele gele kaart tegen Charleroi. “Dan is het aan iemand anders om zijn rol in te vullen. We gaan sowieso met elf spelers aan de wedstrijd beginnen”, grijnsde de Noorse coach. “We hebben genoeg spelers die een tegenstander in de problemen kunnen brengen.”

© BELGA

Of dat ook lukt tegen Antwerp valt af te wachten. The Great Old staat alleen op kop met 30 op 33 en slikte dit seizoen nog maar acht tegengoals. “Het wordt een grote test voor ons”, denkt Deila. “Het is een topteam. Een heel compleet elftal met een herkenbare stijl. Ik zie waarom ze tien van hun elf wedstrijden hebben gewonnen. We zullen ons niveau van tegen Club Brugge (3-0 winst voor Standard, nvdr.) moeten halen. Dan maken we een goede kans om hen te verslaan. Ik schat Club Brugge nog altijd hoger in als team, maar we zullen op het einde van het seizoen zien wie de beste is.”

Broederstrijd

Wedstrijd in de wedstrijd wordt het duel tussen de broertjes Balikwisha. Michel-Ange (21) is terug uit blessure bij Antwerp. William (23) wordt in de basis verwacht bij Standard. De twee broers staan zondag voor de allereerste keer tegenover elkaar. “William kijkt er enorm naar uit”, aldus Deila. “Extra druk? Daar heeft hij geen last van. Hij wil gewoon zijn broertje kloppen. Hopelijk lukt het hem.”

Selectienieuws: Emond (knie), Ngoy (hamstring) en Ohio (hamstring) zijn geblesseerd. Laursen kreeg geen schorsing na zijn rode kaart op Charleroi en is - in tegenstelling tot Zinckernagel - wél speelgerechtigd.