Zulte Waregem-coach Mbaye Leye zet puntjes op de i in aanloop naar dé derby tegen KV Kortrijk: “We moeten gewoon winnen!”

De stemming in en rond de Elindus Arena is allesbehalve opperbest. De recente nul op vijftien zorgt dan ook voor hoogspanning aan de Gaverbeek. Dat zorgt uiteraard voor flink wat spanning in de kleedkamer van Essevee. Toch klinkt coach Mbaye Leye daags voor de derby tegen Kortrijk opvallend sereen: “De groep wil echt wel tonen wat ze in haar mars heeft. Er is geen gebrek aan inzet. Bij rust tegen Leuven zei niemand dat we niet de juiste instelling hadden.”

“Custovic heeft ons omschreven als een gewond dier dat daarom gevaarlijk uit de hoek kan komen. Logisch, hij wil ook zijn groep op scherp wil zetten. Wij zullen onze klauwen moeten tonen. Dan zullen we wel eens in de zestien van de tegenstander als die van ons efficiënter moeten zijn. Deze partij is voor onze fans allicht de belangrijkste van het seizoen. In deze situatie – vier punten minder dan Cercle Brugge en Eupen, die elkaar dit weekend treffen – moeten we er echt het maximale uithalen”, draait Leye zeker niet om de hete brij.

Er werd de voorbije week dan ook flink gebabbeld in Waregem en daarbij kwamen ook de fans aan het woord: “We moeten gewoon winnen. We hebben natuurlijk ook nog iets recht te zetten na die verloren derby van vorig seizoen. Dat heb ik de jongens ook duidelijk gemaakt. Dat zijn we verplicht aan onze supporters. Onze fans hebben ook hun zegje gedaan bij de spelers, dat is heel respectvol gebeurd. Noem het een extra motivatie.”

© BELGA

“De groep wil echt wel tonen wat ze in haar mars heeft. Er is geen gebrek aan inzet. Bij rust tegen Leuven zei niemand dat we niet de juiste instelling hadden. Vervolgens hebben we enkele fouten duur betaald. Zo gaat dat in voetbal. Dit moet je kunnen verwerken. We hadden nog uitzicht op een 3-3 maar nieuwe foutjes, hebben ons genekt. Dat is ook niet zo vreemd, als je zo’n jonge groep hebt als ons. We moeten keihard blijven werken.”

De verloren zoon

Anderzijds kon Leye deze week ook een (oude) nieuwe spits begroeten: “Vorige week kwam er een wijziging in de situatie rondom Zinho Gano. Hij heeft oprechte excuses aangeboden en nu kan hij opnieuw zijn job uitoefenen op training en de club van dienst zijn. Dat was voor mij altijd de bedoeling. Hij heeft natuurlijk een achterstand, ook al zegt hij dat hij fit is.”

“Hij is volgens mij nog niet 100%, wellicht eerder 70-80%. In deze omstandigheden is hij natuurlijk heel welkom. Ik ga wel nog even met hem praten, hoe hij zich nu voelt. Daarna zal ik beslissen of ik hem in de selectie opneem voor de derby tegen Kortrijk”, aldus de coach van Essevee die nog geen beroep kan doen op De Buyser en Palumets.