Belgische revelatie Roméo Lavia staat dicht bij terugkeer bij Southampton

Het Premier League-duel van zondag tegen West Ham, dat in de Conference League voor de tweede keer op rij te sterk bleek voor RSC Anderlecht, komt nog te vroeg voor onze landgenoot, maar volgende week zou hij weer bij de groep moeten aansluiten op training.

Begin september liep de achttienjarige Lavia in het met 2-1 gewonnen competitieduel tegen Chelsea een hamstringblessure op, waarmee hij zowat anderhalve maand aan de kant zou staan. Lavia liep zijn kwetsuur op het uur op en werd vervangen door Joe Aribo. Zijn duel tegen Chelsea was er een van extremen, want op het halfuur had hij na een hoekschop van aan de rand van de zestien zijn eerste doelpunt als profspeler tegen de netten geknald.

De kwetsuur was een stevige streep door de rekening van de achttienjarige middenvelder, die in het tussenseizoen was overgekomen van Manchester City en bij The Saints meteen een basisplaats had veroverd. Voor zijn blessure had hij nog geen minuut gemist. Zijn prestaties waren zo indrukwekkend dat er gesproken werd over een plaats in de WK-selectie van Roberto Martinez, terwijl er nog geen selecties, laat staan caps achter zijn naam staan. Bij de U21 versierde hij begin juni tegen Schotland zijn eerste cap. (belga)