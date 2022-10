Achtste slachtoffer van pedoseksuele turnleraar stapte uit het leven: achtergelaten code onthulde geheim voor familie

De gewezen turnleraar uit Lot die in 2012 werd veroordeeld tot 7 jaar cel voor het seksueel misbruik van verschillende kinderen, heeft zich vrijdag opnieuw voor de Brusselse correctionele rechtbank moeten verantwoorden. Volgens het parket maakte Luc V.P. zo’n twintig jaar geleden niet zeven, maar acht slachtoffers. Het misbruik van dat laatste slachtoffer kwam pas aan het licht toen die uit het leven stapte en een code achterliet dat zijn geheim onthulde. De familie van het slachtoffer trok vrijdag massaal naar de rechtbank op zoek naar antwoorden, maar Luc V.P. ontkende het misbruik in alle toonaarden. “We hadden een speciale band, maar ik heb met hem geen strafbare feiten gepleegd”, klonk het.

In 2011 raakte bekend dat turnleraar Luc V.P. uit Lot tussen 1997 en 2002 vijf leerlingen en zijn eigen twee kinderen jarenlang had misbruikt. Daarnaast bezat hij ook een grote collectie met beelden van seksueel misbruik van kinderen en voerde hij seksueel getinte chatgesprekken met een minderjarige Canadese jongen. De man kreeg uiteindelijk 7 jaar cel voor de feiten, maar kwam in 2014 al vrij onder voorwaarden.

Tijdens het onderzoek naar het seksueel misbruik, stootte een van de politie-inspecteurs op de computer van V.P. op een map met de naam van een mogelijk achtste slachtoffer. De politie probeerde de intussen volwassen man uit Buizingen tot twee keer toe te spreken, maar die ging daar niet op in. Enkele maanden na de arrestatie van de turnleraar stapte de man uit Buizingen uit het leven, tot grote verrassing van zijn familie en vrienden. “Hij had de pincode van zijn gsm op een treinticket geschreven, zodat het toestel na zijn dood kon worden geopend”, sprak de openbaar aanklager vrijdag op het proces tegen V.P. “De politie vond er een afscheidsbrief op terug, waarin duidelijk werd dat de man in zijn kindertijd jarenlang seksueel was misbruikt.”

De naam van de dader werd niet vermeld, maar het gerecht vermoedt dat het om Luc V.P. gaat, die op het moment van het misbruik de leraar catechese van het slachtoffer was. “In die vreselijke afscheidsbrief stond beschreven hoe hij in de kluwen van zijn misbruiker was beland”, aldus de substituut-procureur. “Er zijn zeer grote parellellen met de modus operandi die de beklaagde bij zijn andere slachtoffers gebruikte. Hij gaf hem veel aandach en cadeaus en ze brachten enorm veel tijd samen door. Uit de polygraaftest blijkt bovendien dat zijn verklaringen over het slachtoffer bijzonder leugenachtig waren.”

De openbaar aanklager eist 1 jaar cel tegen de man, die de feiten staalhard ontkent. “Ik wou dat ik antwoorden kon geven aan de familie, maar ik kan iedereen in de ogen kijken en met het hand op het hart zeggen dat ik die jongen niet heb misbruikt. We hadden een speciale band, ik voelde me heel goed bij hem. Maar meer was het niet.”

De advocaat van Luc V.P. vroeg tijdens zijn pleidooi om de zestiger vrij te spreken. “Het seksueel misbruik van het slachtoffer staat vast, maar staat het ook vast dat mijn cliënt zonder enige twijfel hiervoor verantwoordelijk is?”, pleitte advocaat Marijn Van Nooten. “Welke bewijzen worden hiervoor naar voren gebracht? De familie heeft tijdens het onderzoek namen genoemd van enkele andere potentiële verdachten, daar is nooit grondig onderzoek naar gebeurd. Alles wordt op een zodanige manier geïnterpreteerd zodat het past in het kraam waarin Luc V.P. ook deze jongen heeft misbruikt. Mijn cliënt wordt geen enkele keer genoemd in die afscheidsbrief. Er is hier op zijn minst sprake van twijfel.”

Dat het slachtoffer de naam van zijn misbruiker niet vermeldde, is volgens de advocaat van de nabestaanden niet verrassend. “De afscheidsbrief is geanalyseerd door professor Peter Adriaenssens,” aldus meester Christine Mussche. “Hij stelt zeer duidelijk dat een slachtoffer liever zelf slachtoffer is, dan zijn ouders te moeten confronteren met het gruwelijke lot dat hun geloofsovertuiging hen deed vertrouwen in een man die het misbruik pleegde binnen dat geloofsmandaat. Luc V.P. was zijn leraar catechese en het slachtoffer heeft zijn ouders dat willen besparen.”

De rechtbank vonnist op 18 november.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.