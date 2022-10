Qatar gebruikt Eupen als sparringpartner in aanloop naar WK

Met een lange reeks vriendschappelijke wedstrijden is Qatar in volle voorbereiding op het WK in eigen land. Op oefenkamp in Marbella won Qatar gisteren nog met 1-2 van Nicaragua. Als volgende sparringpartner hebben de Qatari een beroep gedaan op KAS Eupen om maandag naar Marbella af te zakken. Een delegatie met spelers uit de A-kern en de U21-selectie zal er maandag onder leiding van T2 Kristoffer Andersen een vriendschappelijke wedstrijd spelen tegen het A-team van Qatar.

De timing van de wedstrijd is opmerkelijk aangezien Eupen voor twee belangrijke wedstrijden staat in de degradatiestrijd. Na de 0-4 nederlaag van vorig weekend tegen AA Gent staat Eupen als zestiende op een virtuele degradatieplaats. Zaterdag speelt het team van Bernd Storck op verplaatsing tegen Cercle Brugge. Drie dagen later ontvangen ze OH Leuven aan de Kehrweg.

De club meldt dat alleen spelers die niet geselecteerd zijn voor de wedstrijden tegen Cercle en OHL naar Marbella zullen afreizen. (ThSt)