Elektriciteit compleet uitgevallen in Brugse gevangenis: alle bewegingen voorlopig opgeschort

Alle elektriciteit is uitgevallen in de gevangenis van Brugge. Er waren al sinds donderdag problemen, maar vrijdagnamiddag is er een volledige ‘blackout’. Alle bewegingen in de gevangenis zijn voorlopig opgeschort.

Al sinds donderdagmiddag zijn er problemen in de gevangenis van Brugge door een stroompanne. Een structurele herstelling was sowieso pas na het weekend mogelijk. Maar er waren noodgeneratoren die tijdelijk voor een oplossing konden zorgen, waardoor er na het euvel opnieuw elektriciteit was.

Maar vrijdagmiddag rond 15 uur is er een algemene elektriciteitsuitval vastgesteld. Een algemene blackout, zeg maar. Er is nu niets van stroom meer. Alle bewegingen binnen de gevangenismuren worden volgens onze informatie daarom opgeschort. Gedetineerden die op de wandeling zijn, moesten buiten blijven en bezoekers die al binnen waren, moesten binnen blijven. Ondertussen is dat opgelost: de bezoekers zijn weer buiten, de gedetineerden vanop de wandeling zijn weer binnen. Maar alle andere bewegingen in het complex blijven voorlopig opgeschort. Er is om dringende technische bijstand gevraagd, maar het is nog niet duidelijk hoe lang de elektriciteit uit zal blijven.

Normaal gesproken zou vrijdag rond de middag de beruchte drugsbaas Flor Bressers (36) naar de gevangenis in Brugge worden overgebracht. Hij is ’s ochtends met een vliegtuig op Belgische bodem geland nadat ons land zijn uitlevering aan Zwitserland had gevraagd. Maar omwille van de stroomproblemen in Brugge werd uiteindelijk beslist dat Bressers naar een cel in de gevangenis van Beveren moest worden gebracht.