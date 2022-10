DE STEMMEN VAN ASSISEN. “Het begon als een horrorfilm: gillende kinderen, die zagen hoe een hand uit het zand stak”

In de duinen van Zeebrugge wordt het lichaam van een vermoorde, jonge vrouw gevonden. Jarenlang wordt gezocht naar haar identiteit, met de meest geavanceerde technieken. Ze ontdekken uiteindelijk wie de vrouw is en arresteren een verdachte. Maar zelfs op het proces, dat vandaag start, blijven er veel vragen open. “Eigenlijk weet het parket nog altijd niet wat er gebeurd is”, klinkt het in onze podcast De Stemmen van Assisen. “Of wanneer de moord juist gepleegd is.”