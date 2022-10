Barcelona speelt Clasíco met logo van Drake op het shirt om 50 miljard (!) streams te vieren, maar is dat wel een goed idee?

FC Barcelona zal de topper bij Real Madrid zondagmiddag spelen in een uniek shirt met het logo van rapper Drake -een uil- op de borst. Barça heeft muziekstreamingdienst Spotify als shirtsponsor en die wordt nu gewisseld omdat Drake de eerste artiest is die 50 miljard keer werd gestreamd op Spotify. Vraag is of dat wel een goeie zaak is voor Barça.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Enkele jaren geleden werd geopperd dat de associatie met Drake voorafgaand aan een wedstrijd een slecht voorteken zou zijn. Ook Romelu Lukaku was een van zijn “slachtoffers”.

In 2019 was het een verhaal dat plots leefde. Enkele uren nadat Sergio Aguëro met de Canadese rapper een selfie had genomen, miste hij een strafschop en verloor met Manchester United van Tottenham in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League.

Drake maakte in die periode meer slachtoffers. Nadat Jado Sancho met Drake op de foto was gegaan, verloor hij met Dortmund met 5-0 van Bayern München. En Pierre-Emerick Aubameyang verloor met Arsenal van Everton na een kiekje met Drake.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Lukaku -die fan en vriend is van Drake- waagde er zich ook aan (hij speelde in 2019 nog bij Manchester United) en verloor in de Champions League met 0-1 van FC Barcelona.

Met het logo van die Drake op de borst neemt Barça het zondag om 16u15 op tegen co-leider Real Madrid. Als dat maar goedkomt.

LEES OOK: Spaanse media zijn zeker: geblesseerde Thibaut Courtois mist El Clásico