Burgemeester Tommelein ontkent berichten over te trage evacuatie bij gasexplosie in Oostende: “Langs zijlijn is het makkelijk commentaar geven”

Burgemeester Bart Tommelein van Oostende heeft tijdens een persconferentie vrijdag ontkend dat de evacuatie net voor de gasexplosie in zijn stad donderdagmiddag te traag gebeurde. “Langs de zijlijn is het makkelijk om commentaar te geven”, klonk het.

Enkele buurtbewoners merkten donderdag op dat ze tot net voor de ontploffing tot dichtbij de locatie van het gaslek konden komen, maar volgens Tommelein is dat ongegronde kritiek. “Dat is een foute inschatting”, klonk het vrijdag. “De gasmelding is om 11.19 uur binnengekomen bij de hulpdiensten. Zij moeten ten eerste al ter plaatse raken, vervolgens de situatie inschatten, en dan pas kunnen ze overgaan tot een eventuele evacuatie. De explosie vond plaats om 11.36 uur. Als je weet dat onze brandweer probeert om steeds binnen de twaalf minuten aanwezig te zijn na een noodmelding, dan weet je hoeveel tijd er nog overbleef...”

“We kunnen op videobeelden ook zien dat er geen derden meer aanwezig waren op de locatie wanneer de hulpdiensten ter plaatse zijn en de situatie proberen in te schatten: daarom zijn de drie slachtoffers ook een brandweerman, een politieman, en een vrouw die net de sleutel kwam halen van het gebouw waar de ontploffing plaatsvond. Je zou ook kunnen zeggen dat we bij elke gasgeur de halve stad moeten evacueren, maar dat is ook niet realistisch. Ik weet dat een aantal mensen langs de zijlijn nogal makkelijk commentaar geeft, maar wij gaan nu grondig onderzoeken wat er gebeurd is.”

Politieman niet langer in levensgevaar, twee gebouwen onbewoonbaar

Bij de gasexplosie liepen drie slachtoffers ernstige verwondingen op. Een politieman was er het ergst aan toe: die man zou niet meer in levensgevaar zijn, maar wordt volgens Tommelein nu in een kunstmatige coma gehouden. “Dat is de normale procedure bij slachtoffers met zware brandwonden”, aldus de burgemeester. Beter nieuws was er voor de brandweerman die gewond raakte: die mag het ziekenhuis zaterdagochtend verlaten. Over het derde slachtoffer – een vrouw die als vrijwilliger werkte in het restaurant in het gebouw waar de ontploffing plaatsvond – was er geen nieuwe informatie.

Tommelein wist ook te melden dat twee gebouwen onbewoonbaar zijn verklaard: het gebouw met het restaurant waar de ontploffing plaatsvond, en één aanpalend pand. Die gebouwen zullen weliswaar volledig gesloopt moeten worden, maar worden nu toch gestabiliseerd om de veiligheid te garanderen. Wanneer die werken achter de rug zijn – vermoedelijk vrijdagavond omstreeks 23 uur – wordt fase 1 van het rampenplan afgeblazen, en kunnen omwonenden terugkeren naar hun woning.

In theorie mogen de buurtbewoners dan ook gewoon weer in hun woning verblijven, maar Tommelein wijst er wel op dat de nutsvoorzieningen in de buurt nog niet meteen weer in orde zijn, en dat het dus misschien toch aangewezen is om nog een nachtje door te brengen bij familie en vrienden, of in de door de stad voorziene noodopvang. Bovendien is het maar de vraag of er geen glas- of andere schade is. “Die herstellingen zullen de bewoners zelf moeten regelen met hun verzekeraars”, aldus Tommelein.

Over de exacte oorzaak van de explosie wilde Tommelein nog niet uitweiden. “Dat wordt nog onderzocht”, klonk het.

Omwonenden konden vrijdag in de late namiddag spullen ophalen in hun woningen. — © jro

© jro