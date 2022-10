Eén ritje met de bus kost je 2,5 euro. Bestel je het ticket via sms, dan komt daar nog eens 15 cent operatorkosten bij. Ook op het spoor kan de volle pot best prijzig zijn. Maar beide openbaarvervoersmaatschappijen hebben tal van voordeel- en kortingstarieven. Van een gezinskorting tot een gratis ritje als er markt is in de gemeente. Een overzicht.