Gentenaar (31) in de cel voor brandstichting van twee pantserwagens Belgisch leger

Oudenaarde / Gent / Dendermonde

Een 31-jarige Gentenaar is opgepakt voor het opzettelijk in brand steken van twee pantservoertuigen van het Belgische leger eind augustus op de industriezone in Oudenaarde. De dertiger kon dankzij camerabeelden opgepakt worden en de raadkamer besliste om hem een maand in de cel te houden.