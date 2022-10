Russische president Poetin ziet “geen onmiddellijke noodzaak” voor verdere “massale” aanvallen in Oekraïne

“In de onmiddellijke toekomst is er geen behoefte aan massale aanvallen. Op dit moment zijn er andere doelen. Daarna zullen we wel zien”, zei hij op een persconferentie na een regionale top in Kazachstan, waarbij hij verzekerde dat het niet zijn doel was “Oekraïne te vernietigen”. Poetin zei ook dat een directe confrontatie tussen Rusland en de NAVO zou leiden tot een “wereldwijde ramp”. “Ik hoop dat iedereen slim genoeg is om die stap niet te nemen”, klonk het.

Mobilisatie

De Russische president zei verder dat hij geen plannen had om de “gedeeltelijke” mobilisatie die hij drie weken geleden voor dit conflict had aangekondigd, uit te breiden en kondigde aan dat tot nu toe 222.000 mannen waren gerekruteerd. “Er is niets anders gepland. Er is geen voorstel ontvangen van het ministerie van Defensie en ik zie geen noodzaak daartoe in de nabije toekomst”, zei Poetin, die eraan toevoegde dat hij verwachtte dat de mobilisatie “binnen twee weken” voorbij zou zijn en toegaf dat er tegenslagen waren.

Voormalige Sovjet-Unie

Poetin erkende ook dat de landen van de voormalige Sovjet-Unie “bezorgd” zijn over het conflict in Oekraïne, na een gesprek met hun leiders tijdens de top van voormalige Sovjetrepublieken in Kazachstan. “Natuurlijk zijn de partners geïnteresseerd maar ook bezorgd over de toekomst van de betrekkingen tussen Rusland en Oekraïne”, gaf hij toe. “Maar dit heeft geen invloed op het karakter, de kwaliteit en de diepgang van de betrekkingen van Rusland met deze landen.”

Tot slot zei de Russische president dat hij het nut niet inziet van gesprekken met zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden, zelfs niet in het kader van de G20-top. “Ik zie de noodzaak niet, er is op dit moment geen platform voor onderhandelingen”, zei hij, voordat hij eraan toevoegde dat hij nog niet had besloten of hij de voor november geplande top in Bali zou bijwonen.