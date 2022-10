Aanvoerder Anton Tanghe en vaste waarde Sieben Dewaele onzeker bij KV Oostende

Aanvoerder Anton Tanghe heeft last van de voet en is erg onzeker. Ook Sieben Dewaele, tegenwoordig een vaste waarde, kampt met een blessure. Hij heeft een kuitprobleem. Of het duo dit weekend kan spelen, zal blijken na de laatste training. D’Haese blijft nog out, terwijl Sakamoto (ziekte) en Rocha (schorsing) waarschijnlijk terugkeren in de kern. Die wordt pas zaterdag definitief bekend gemaakt.