Asielcrisis bereikt nieuw dieptepunt: wat kan staatssecretaris De Moor nog doen? En heeft ze nog het vertrouwen van de regering?

De crisis in de opvang van asielzoekers heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Door een gebrek aan opvangplaatsen moet Fedasil nu ook al gezinnen met kinderen op straat zetten. Vluchtelingenwerk Vlaanderen probeert hen op te vangen in hotels, in afwachting van actie vanuit de regering. Wat kan staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V) doen om het probleem op te lossen en heeft ze nog het vertrouwen?