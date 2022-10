Het succes van de RSCA Futures in de Challenger Pro League ontleed: “De meesten spelen al heel lang samen”

Lucas Stassin scoorde al zeven keer in acht wedstrijden in de Challenger Pro League. Het leverde hem donderdag een invalbeurt op in de Conference League op het veld van West Ham. — © BELGA

Enorme kwaliteit

Dat het op Neerpede vol uitstekende voetballers loopt, is al lang geen geheim meer. “Heel veel kwaliteit is de voornaamste troef van de RSCA Futures”, zegt Jeroen Roppe, die de Challenger Pro League al enkele jaren op de voet volgt als tv-commentator. “Er zijn een paar spelers van wie ik diep onder de indruk ben, in de eerste plaats Ethan Butera”, klink het over de zestienjarige centrale verdediger van paars-wit. “Hij heeft een ongelooflijke maturiteit voor zijn leeftijd. Middenvelder Theo Leoni, de kapitein, is ook heel goed. En keeper Bart Verbruggen is zo goed dat hij eigenlijk altijd in 1A hoort te spelen.”

En dan is er nog de zeventienjarige Lucas Stassin – zoon van Stéphane – die al zeven keer scoorde in acht wedstrijden. “Vorige week heeft hij grote kansen gemist, waaronder een strafschop, maar hij is wel heel goed”, vindt Roppe. “Het is een echte spits met diepgang en een neus voor doelpunten. In het spel is hij iets minder betrokken.”

Automatismen

De RSCA Futures komen niet over als een los samenraapsel van talenten, maar als een gerodeerd geheel. “De intrede van de belofteploegen in de reeks is een meerwaarde omdat ze voor een kwaliteitsinjectie zorgen. Intrinsiek zijn ze beter dan hun tegenstanders”, denkt Roppe. “Alleen zie je nog veel jeugdzondes. Die zijn er het minst bij Anderlecht. Bijna alle spelers die ze opstellen waren vorig jaar al goed in de beloftecompetitie. De meesten spelen al heel lang samen, een deel zelfs van bij de U13. Je ziet dat ze automatismen hebben. Misschien is dat nog de belangrijkste oorzaak van het succes.”

Onder het huidige reglement van de Challenger Pro League is het toegelaten om één oudere speler te gebruiken in een belofteteam. Bij Anderlecht is dat ervaren rot David Hubert. “Voor de jonge spelers is het vooral psychologisch belangrijk dat zo iemand met een paar woorden rust kan brengen”, meent Roppe. “Zijn meerwaarde zit niet zozeer in het voetbal, maar in de hoofden.”

Geleerd van Club NXT

Twee jaar geleden was Club NXT de eerste belofteploeg die in het profvoetbal aantrad. De jonge, onervaren Brugse ploeg werd toen weggespeeld. “De andere ploegen hebben daar lessen uit getrokken”, ziet Roppe. “Er wordt niet alleen gebruikgemaakt van die ene oudere speler, maar er spelen ook meer gasten die tegen de 23 aanleunen, in plaats van alleen maar zestienjarigen. Er is ook de mogelijkheid om spelers uit de A-kern op te stellen. Moussa N’Diaye en Julien Duranville kwamen een paar keer in actie, maar die zijn eigenlijk te goed voor de Challenger Pro League.”

Sterke coach

Robin Veldman, de 36-jarige Nederlandse coach van de RSCA Futures, laat een prima indruk. Dat deed hij overigens ook al in de jeugd van Ajax, zijn vorige werkgever. Ook Roppe is fan. “Het is een hele goeie coach”, klinkt het zonder aarzelen. “Hij gaat goed met die jonge gasten om en is complexloos. In zijn analyses bij de pers kan hij altijd meteen de vinger op de wonde leggen. Ik sluit niet uit dat de Futures hoog gaan eindigen, maar dat is bij hen geen doel op zich. Veldman zegt dat hij niet eens naar het klassement kijkt, en dat is onderdeel van zijn complexloze aanpak.”