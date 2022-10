Donald Trump schrijft 14 pagina’s lange brief aan Capitoolcommissie: “Partijdig en leugenachtig showproces”

Naar aanleiding van zijn dagvaarding omtrent de aanval op het Amerikaanse Capitool heeft oud-president Donald Trump in een lange brief scherpe kritiek geuit op de onderzoekscommissie. Trump publiceerde vrijdag een brief van 14 pagina’s aan de commissie op Truth Social, het sociale netwerk dat hij mee oprichtte. In de brief omschreef Trump het werk als partijdig, leugenachtig en sprak hij van een “showproces”. Trump gaf wel geen commentaar over hij het met de dagvaarding wil omgaan.