Criminelen die gekidnapt werden na mislukte aanslag zijn nu ook door politie opgepakt

Drie jongemannen die begin augustus op het punt stonden een aanslag met brandbommen te plegen in de Van Lissumstraat in Deurne, zijn door de politie opgepakt. Eerder werden twee van hen door de ‘privébewakingsdienst’ van hun doelwit gegijzeld en gefolterd.

De drie jonge kerels, twee Nederlanders en een Belg, zouden op 9 augustus van plan geweest zijn een aanslag met brandbommen te plegen tegen een woning van de familie E.H. in de Van Lissumstraat in Deurne. Ze hadden al graffiti aangebracht en keerden terug met brandstof toen ze door ‘bewakers’ in dienst van de drugsfamilie werden opgemerkt. Na eerdere incidenten had die familie bewakers aan haar woningen geplaatst. Na een korte achtervolging kon een van de vermoedelijke aanslagplegers ontkomen, de twee anderen vielen in handen van de ‘tegenpartij’. Ze werden gekidnapt en gemarteld, beelden van de foltering werden rondgestuurd in het criminele milieu en werden aan de redactie van Gazet van Antwerpen bezorgd.

De twee gegijzelde jongemannen en een derde (18, 18 en 20 jaar oud) werden deze week opgepakt door de politie tijdens huiszoekingen in Turnhout en Antwerpen. “De onderzoeksrechter in Antwerpen hield twee van de verdachten aan op verdenking van poging opzettelijke brandstichting en een criminele organisatie”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts. “Een derde werd gearresteerd, maar is intussen vrij onder voorwaarden.” De twee aangehoudenen verschijnen dinsdag voor de raadkamer.

Vijf mannen die deel uitgemaakt zouden hebben van de ‘bewakingsdienst’ van de E.H.’s werden eerder al gearresteerd omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij de gijzeling en mishandeling van de kandidaat-aanslagplegers.

