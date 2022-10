Aanvraagtermijn voor verwarmingspremie wordt verlengd tot 1 november

Normaal gezien liep de aanvraagtermijn zaterdag af, maar omdat veel mensen op hetzelfde moment de premie aanvragen, ondervindt de website van de federale overheidsdienst Economie technische problemen. Daarom werd beslist om het aanvraagformulier tot 1 november beschikbaar te houden op de website van de FOD.

LEES OOK. Kleine fout kan je geld kosten: “Wellicht lopen duizenden mensen verwarmingspremie mis” (+)

De verwarmingspremie dateert al van begin dit jaar. Het was een van de maatregelen die de federale regering nam om de energiefactuur wat te drukken. Elk gezin dat op 31 maart 2022 een lopend contract voor elektriciteit had voor zijn woonplaats, had er recht op. Voor contracten voor commerciële of professionele activiteiten of voor tweede verblijven telde de premie niet.

Niet geclaimd

In de periode tussen april en juli ontvingen ruim 4 miljoen huishoudens automatisch hun premie. Wie die niet ontving en er wel voor in aanmerking kwam, kon bij de FOD Economie een aanvraag indienen. Sinds 1 augustus 2022 zijn er 160.000 aanvragen geregistreerd.

LEES OOK. Mogelijk duizenden mensen dreigen verwarmingspremie te mislopen: je hebt nog maar enkele dagen tijd voor aanvraag

De deadline voor de aanvraag loopt zaterdag af, maar blijkbaar hebben nogal wat gezinnen hun premie niet geclaimd. “Ik kan iedereen alleen maar uitnodigen te controleren of ze hun premie via hun elektriciteitsleverancier hebben ontvangen. In het licht van de hoge energieprijzen telt elk gebaar, elke premie”, zegt Energieminister Van der Straeten. “Daarom wordt een extra termijn toegekend”, vult Economieminister Dermagne aan. “Het doel is dat iedereen die ervoor in aanmerking komt, de kans krijgt om ervan te profiteren.”