G7 eist dat Iran stopt met vervolging van vrouwen en meisjes: “In de naam van gelijkheid tussen mensen”

De Duitse minister van Vrouwenzaken Lisa Paus en haar collega’s uit andere G7-landen hebben Iran vrijdag opgeroepen om een einde te maken aan het geweld en het harde optreden tegen protesten in het land.

“De rechten van vrouwen zijn ook mensenrechten, en de Iraanse autoriteiten moeten zich daaraan houden volgens internationaal recht. Ze moeten alle vrouwen en meisjes het volledige genot van alle mensenrechten garanderen, in de naam van gelijkheid tussen mensen”, zeiden de ministers in een gezamenlijke verklaring die werd gegeven na de bijeenkomst in Berlijn. “De Iraanse regering moet een einde maken aan alle vormen van vervolging en geweld tegen alle Iraniërs, en vooral Iraanse vrouwen en meisjes”, drongen ze aan.

Tijdens de vergadering kwamen verschillende zaken over het gendergelijkheidsbeleid aan de orde. De vertegenwoordigers van de G7 bevestigden opnieuw hun gemeenschappelijke en voortdurende inzet voor een gendergelijke wereld. “Gendergelijkheid is een universeel mensenrecht en een fundamentele waarde van democratische samenlevingen. Toch moeten vrouwen overal ter wereld nog steeds vechten om dit recht te verkrijgen”, verklaarde Paus.

Duitsland is momenteel voorzitter van de G7. Ook Frankrijk, Italië, Japan, Canada, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk maken deel uit van de G7.