38 dagen lang was Kwasi Kwarteng de Britse minister van Financiën. Op die tijd slaagde hij er niet alleen in om zijn eigen reputatie naar de vaantjes te helpen, maar ook de al zo geteisterde Britse economie bijkomende schade toe te brengen. Premier Liz Truss slachtofferde hem vrijdag, maar de vraag is nu vooral hoe lang zij zelf nog kan aanblijven.