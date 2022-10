Rob Schoofs is niet verrast door stormachtige ontwikkeling van Hugo Cuypers bij AA Gent: “Hein is dol op zo’n type aanvaller”

Drie dagen na het debacle in Stockholm mag Hugo Cuypers zondagmiddag heel wat oude bekenden begroeten in de Ghelamco Arena. De Buffalo’s nemen het dan op tegen KV Mechelen, de vorige werkgever van de Luikenaar. “Je moet altijd rekening met hem houden”, weet zijn ex-ploegmakker Rob Schoofs.

Na twee turbulente seizoenen in Griekenland keerde Cuypers vorig seizoen terug naar België. Bij Malinwa kreeg hij voor het eerst de kans om zich te bewijzen in de Jupiler Pro League. Aan de zijde van onder anderen Niklas Storm en Rob Schoofs ontpopte Cuypers zich tot een bijzonder gevaarlijk heerschap, dat uiteindelijk in onze vaderlandse competitie zou afklokken op dertien doelpunten en acht assists.

Die fraaie statistieken zorgden ervoor dat AA Gent maar wat graag de 25-jarige centrumspits aantrok. Het Gentse bestuur trok de geldbuidel nog eens wijd open en dat leverde zeker geen windeieren op. Met acht doelpunten in zestien officiële duels in Gentse loondienst, heeft Cuypers meteen zijn visitekaartje afgegeven.

Geen verrassing voor Rob Schoofs, die zijn ex-ploegmakker duidelijk heel hoog heeft zitten. “Hij heeft het dit seizoen al geweldig gedaan in Gent. Wij kennen allemaal zijn kwaliteiten en waren er totaal van overtuigd dat hij het zou maken bij de Buffalo’s. Hugo werkt keihard en zo’n spits kan elke ploeg goed gebruiken. Hij is altijd enorm aanwezig in de zestien en pikt telkens zijn doelpuntjes mee. Hein Vanhaezebrouck is uiteraard ook dol op zo’n type aanvaller, zeker met zijn werkethiek.”

En dan somt Schoofs in één ruk de voornaamste kwaliteiten van de voormalige aanvaller van Olympiakos Piraeus op. “Hugo is altijd in beweging, wat het heel moeilijk maakt voor verdedigers. Je moet altijd rekening met hem houden. Hij legt zo ook onwaarschijnlijke afstanden af. Op die manier creëert hij ook veel ruimte voor zijn ploegmakkers. Hij is zeker niet egoïstisch. Veel spitsen denken alleen aan zichzelf, maar Hugo denkt altijd aan het teambelang.”

“Voor ons was zijn vertrek uiteraard een enorme aderlating”, zucht de 28-jarige ex-Buffalo. “Hij ontwikkelde zich vorig seizoen als nieuwkomer ook al snel tot een echte steunpilaar. Dit seizoen is ons scorend vermogen voorlopig ook wat minder. We missen natuurlijk Mrabti en Storm. Die laatste is wel stilaan op de weg terug, hopelijk volgen de doelpunten gauw. Mrabti zou pas na het WK kunnen aansluiten, dat is een tegenvaller: hij is ook zo’n teamspeler wiens belang vaak wordt onderschat. Hij laat – net als Hugo – zijn ploegmakkers beter voetballen.”

Geen onneembare vesting

Toch stapt Schoofs zondagmiddag met de nodige ambities de bus op richting Arteveldestad. “Er liggen zeker mogelijkheden voor ons. We hebben daar natuurlijk ook gewoon de kwaliteiten voor. Ik zag Gent dit seizoen nog niet zoveel aan het werk, maar ze hebben natuurlijk ook nog wel wat werk voor de boeg om hun plekje in de top vier te bemachtigen.”

“Ze verloren onlangs nog thuis van Cercle Brugge. Die partij moet voor ons de blueprint worden, want daaruit bleek dat de Ghelamco Arena voorlopig zeker geen onneembare vesting is”, stelt ook Schoofs vast. Daarbij wil hij de stijl van het Mechelse huis zeker niet verloochenen. “Wij willen altijd voetballen. Dat zit nu eenmaal in ons DNA. Wij mikken ook absoluut hoger dan die twaalfde plaats waar we nu prijken. Maar met veel nieuwe spelers én een nieuwe coach heb je soms wat meer tijd nodig. Die heb je niet altijd in het profvoetbal, maar ik ben overtuigd dat we hierin zullen slagen.”