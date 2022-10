Kraanman gasontploffing Oostende verhoord door politie: “Hij is enorm aangeslagen”

Na de gasontploffing in Oostende heeft het parket een onderzoek geopend voor onvrijwillige slagen en verwondingen. De kraanman werd donderdagavond verhoord: “Hij is enorm aangeslagen”, vertelt zijn advocate Elise Standaert.

“Mijn cliënt was aan het werk op de plek. Ze waren een aansluiting aan het maken van de nieuwe riolering. Plots werd er een gasgeur waargenomen en werden de werken en alle machines stilgelegd. Ook de hulpdiensten werden gealarmeerd”, doet advocate Elise Standaert het relaas.

De hulpdiensten kwamen ter plekke maar de omgeving werd niet meteen geëvacueerd en toen kwam die explosie. “Het is onduidelijk wat er gebeurd is. De werkmannen werkten geheel volgens het boekje. Met de nodige plannen die aantonen waar de gasleidingen liggen.”

De kraanman werd donderdagavond verhoord. “Het is een heel ervaren bestuurder van graafmachines, met 25 jaar ervaring. Hij heeft zijn volledige medewerking verleend maar weet zelf niet wat er fout gelopen is. Hij is heel aangeslagen.”

Een gaslek is op zich niet voldoende om zo’n explosie te veroorzaken. Er moet ook een ontsteking zijn, een vlammetje of vonk. “Dat zal nu allemaal onderzocht worden”, aldus de advocate.

Na verhoor mocht de man beschikken. Hij hielp vandaag al terug mee bij de opruimwerkzaamheden, zo stelden we ter plekke vast.

Daarnaast werd vernomen dat het zwaar getroffen restaurant Lucien, dat ook helemaal uitbrandde, gesloopt zal moeten worden. Het gebouw is door de explosie helemaal gescheurd en kan niet hersteld worden. Maandag zouden die sloopwerken aanvatten.