Net toen ze het personeel gered hadden, ontplofte alles: gasexplosie Oostende allicht veroorzaakt door ‘vonk’ in restaurant

Een vonk ‘ergens’ in het bekende restaurant Lucien – waar de bediening gebeurt door mensen met een beperking – heeft wellicht de gasexplosie van donderdagvoormiddag in Oostende veroorzaakt. Friedl, die als vrijwilligster in het restaurant werkte, en politieman Fabrice hadden net het personeel uit Lucien buiten geleid, toen alles de lucht in ging. Zij beiden en een brandweerman raakten zwaargewond.