Fikse opslag voor Phil Foden bij City: weekloon van 258.500 euro, maar dat is wel pak minder dan ploegmaat De Bruyne

Manchester City heeft het contract van Phil Foden opengebroken. Het jeugdproduct ligt nu tot 2027 vast bij de Citizens. Volgens eerdere berichten van de Daily Mail zou de 22-jarige ploegmakker van Kevin De Bruyne nu 258.500 euro per week gaan verdienen. Een fikse opslag, want Foden voetbalde tot dusver voor een weekloon van 34.500 euro, aldus Daily Mail. Maar nog steeds is dat een pak minder dan Rode Duivel Kevin De Bruyne, die elke week ruim 400.000 euro op zijn rekening krijgt overgeschreven.

De 22-jarige Foden maakt sinds 2017 deel uit van de hoofdmacht in het Etihad Stadium. Dit seizoen liet hij reeds zes doelpunten en drie assists optekenen in competitieverband, waaronder een hattrick in de riante 6-3 overwinning tegen rivaal Manchester United.

Met Foden in de rangen plaatste City al elf trofeeën in de prijzenkast, waaronder vier landstitels. De afgelopen twee voetbaljaargangen werd de aanvallend ingestelde middenvelder telkens uitgeroepen tot Jonge Speler van het Seizoen in de Premier League.

“Ik ben al heel mijn leven City-fan. Ik heb hier vele jaren voor getraind en was zelfs ballenjongen. Ik hou zoveel van deze club, dus het voelt geweldig om er deel van uit te maken tot 2027”, klinkt Foden opgetogen.

(belga)