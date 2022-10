Broers krijgen elk 40 jaar voor moord op Maltese journaliste

Twee broers zijn vrijdag op de eerste dag van hun proces in de Maltese hoofdstad Valletta veroordeeld tot elk 40 jaar gevangenisstraf voor de moord in 2017 op de Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia.

George en Alfred Degiorgio zijn veroordeeld voor het maken, plaatsen en tot ontploffing brengen van de bom die de 53-jarige journaliste in haar auto doodde op 16 oktober 2017. De broers, die bij de start van het proces schuldig pleitten, riskeerden een levenslange celstraf.

Caruana Galizia was een van Malta’s meest bekende reporters en publiceerde regelmatig beschuldigingen van corruptie op haar blog. Ze werkte op het moment van haar moord aan een enorm datalek over een elektriciteitscentrale-project.

December 2017

De broers Degiorgio werden in december 2017 gearresteerd en beschuldigd van de moord, samen met een derde verdachte, Vince Muscat, die er vorig jaar voor koos om schuldig te pleiten en staatsgetuige te worden. Hij kreeg vijftien jaar celstraf en getuigt later in het proces.

Het openbaar ministerie zei dat de drie mannen een bom onder de bestuurdersstoel van Caruana Galizia’s auto hebben geplaatst. George Degiorgio bracht die vervolgens tot ontploffing met een mobiele telefoon vanaf een boot op zee, terwijl de andere twee mannen toekeken vanaf een uitkijkpunt dichtbij het huis van Caruana Galizia. Door de explosie werd haar auto vernietigd en haar lichaam verscheurd.

Opdrachtgever

Naast de broers staat ook de vermoedelijke opdrachtgever van de moord, zakenman Yorgen Fenech, terecht. Hij heeft nog geen vonnis te horen gekregen. Fenech is aandeelhouder in het elektriciteitscentrale-project dat Caruana Galizia aan het onderzoeken was.

De aanklachten tegen Fenech zijn gebaseerd op een getuigenis van taxichauffeur Melvin Theuma, die zegt dat hij tussenpersoon was tussen Fenech en de broers Degiorgio. Theuma heeft gratie gekregen in ruil voor zijn getuigenis. Fenech ontkent alle aanklachten.