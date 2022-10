Corona stijgt trager, maar te vroeg voor gejuich: “We verwachten ons aan opeenvolging van golven, golfjes en plateaus”

Gaan we nu al naar de piek van de golf? De nieuwste cijfers van Sciensano lijken erop te wijzen. Er zijn nog maar 5 procent extra besmettingen in vergelijking met de week ervoor, in plaats van 19 procent vorige week. Maar viroloog Steven Van Gucht van Sciensano waarschuwt ook: “Het kan ook tijdelijk zijn. We mogen ons in de komende weken blijven verwachten aan aanhoudende druk van corona.”

Het was al van maart geleden dat de overheid nog eens een informatiesessie gaf over de stand van zaken rond Covid-19. “In onze ogen is het nog eens een goed moment om een algemene update te geven”, zei Van Gucht. Want de cijfers vertoonden de voorbije weken een sterk stijgende tendens. Zowel het aantal besmettingen als het aantal ziekenhuisopnames zat stevig in de lift.

Zat, want net nu lijkt die toename weer te vertragen. Tussen 4 en 10 oktober werden gemiddeld 3.099 nieuwe coronagevallen geregistreerd, 5 procent meer dan de voorgaande zeven dagen. Een week geleden was er nog een stijging van 19 procent. Het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van Covid-19 steeg met 6 procent naar 110,4 per dag, de week ervoor steeg dat nog met liefst 24 procent.

“Het is een gunstig teken, dat mogelijk wijst op de stabilisatie van de coronacijfers”, zegt Van Gucht. “Maar het kan ook tijdelijk zijn. We mogen ons in de komende weken en maanden blijven verwachten aan aanhoudende druk van corona. Want de stijging is het gevolg van een seizoenseffect: er zijn meer contacten binnen. Op school, op het werk en op evenementen. Dat gaat de komende maanden zo blijven. Er komt een opeenvolging van golven, golfjes en plateaus die de rest van de herfst, winter en mogelijk vroege lente zal blijven duren. Dat is normaal in deze fase van de pandemie.”

Goede gewoontes

Reden voor paniek is die opeenvolging van golven niet, herhaalt Van Gucht. “Maar we mogen hun impact ook niet minimaliseren. Vaccinatie blijft de eerste pijler van bescherming, vooral voor 50-plussers en zorgverleners. Ook vaccinatie tegen griep is sterk aangeraden voor mensen in de risicogroep.”

Maar er is meer nodig dan alleen een inenting. “We moeten de goede gewoontes cultiveren. Thuisblijven bij ziekte, je masker dragen als je je niet goed voelt en toch ergens naartoe moet. Pas je gedrag aan in functie van je symptomen, niet van een al dan niet positieve zelftest.”

De meest recente cijfers spreken ook over gemiddeld 8,7 overlijdens per dag, 85 procent meer dan de week ervoor. “De ziekenhuiscijfers en de sterfte liggen beduidend lager dan vroeger, maar er worden nog altijd meer mensen ziek door corona dan door griep”, zegt Van Gucht. “Tussen januari en september waren er 14,5 procent meer mensen afwezig op het werk dan in dezelfde periode in precoronajaar 2019.”

Snel toenemende variant

Het testbeleid met PCR wordt deze winter afgebouwd. De strategie steunt nu vooral op zelftests, al kan je natuurlijk ook nog bij de dokter terecht. “We verwachten ons aan nieuwe varianten: BQ1 neemt snel toe en veroorzaakt nu al 10 procent van de besmettingen. Als er een meer ziekmakende variant zou komen, kan dat nog altijd tot een overbelasting van de zorg leiden en kunnen we de tests met PCR weer mogelijk maken.”

Vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) presenteerde ook de meest recente vaccinatiecijfers. “Er is nog een inhaalbeweging nodig bij de 50- tot 65-jarigen”, zegt hij. “Ook bij gezondheidswerkers kan nog een belangrijke stap worden bijgestoken.”