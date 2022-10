Inter wil deze keer geen risico nemen met Romelu Lukaku

© DeFodi Images via Getty Images

Nog steeds geen Romelu Lukaku bij Inter. De blauw-zwarte ploeg uit Milaan ontvangt zondag Salernitana, maar trainer Simone Inzaghi wil geen risico’s nemen met zijn aanvaller en besliste om Big Rom niet op te nemen in zijn wedstrijdselectie.

Lukaku sukkelt sinds eind augustus met een blessure in de dijspier. Waar het er aanvankelijk naar uitzag dat de blessure zou meevallen, kende de Rode Duivel een terugval door te snel opnieuw te beginnen trainen. Die fout willen Lukaku en Inter ditmaal vermijden – zeker met het WK in Qatar dat voor de deur staat – en dus trainde de spits vrijdagmorgen nog steeds individueel. Als hij na het weekend geen reactie ondervindt, is de bedoeling dat Lukaku volgende week de groepstraining hervat. Inter hoopt Big Rom volgend weekend te recupereren voor de wedstrijd tegen Fiorentina.