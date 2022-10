Andreas Wieland beseft dat tactische voorbeschouwing van Dender weinig zin heeft: “Een compliment dat de tegenstander zich telkens aan ons aanpast”

Beerschot is na de nederlaag tegen RWDM van de eerste naar de vierde plaats getuimeld in de Challenger Pro League. Maar niet getreurd, coach Andreas Wieland was toch tevreden met de prestatie van zijn team. Hij hoopt wel dat zijn spelers beter gewapend zullen zijn tegen de scherpe counters van de tegenstanders.

Als alles meezit staat Beerschot na komend weekend opnieuw aan de leiding in de Challenger Pro ­League. In het allerslechtste geval zakt het zondagavond naar de ­zesde plaats. “Het toont dat alles erg dicht bij elkaar zit in deze reeks”, zegt ­Andreas Wieland. “Daarom zijn we ook nog niet écht met dat klassement bezig. Na 22 speeldagen moeten we in de top zes staan. Dat is nog altijd onze eerste be­trachting. Of we na dit weekend eerste, tweede of derde staan, dat is momenteel nog niet zo belangrijk. Als we zondag maar winnen.”

De Oostenrijkse coach bekijkt ­samen met zijn coaching staf veel wedstrijden in de Challenger Pro League. Het is hen opgevallen dat de tactische voorbeschouwing van een tegenstander weinig zin heeft. “Bijna alle tegenstanders passen hun systeem aan als ze tegen ons spelen. RWDM speelt in principe op balbezit en met hoge druk naar voor. Tegen ons kroop het terug en liet het de bal aan ons. Ik beschouw dat als een compliment. Wij ­moeten ons nu gewoon nog beter wapenen tegen het reactievoetbal van de tegenstanders. Tegen RWDM liepen we een aantal keer in het mes.”

Ook Dender, de tegenstander van zondag, zal graag in de rol van underdog kruipen. Het verloor dit seizoen al zijn thuiswedstrijden, maar pakte op verplaatsing wel 7 op 12. “We onderschatten die ploeg niet. Het is de kampioen van eerste amateur en we zullen op ons best moeten zijn om ze te kloppen.”

Nederlandse les

Andreas Wieland tekende vorige zomer bij Beerschot een contract tot medio 2024. Het is het eerste buitenlandse avontuur voor de ­39-jarige Oostenrijker en hij is vastbesloten om lang te blijven. “Ik voel me hier heel goed, zowel bij de club als in de stad. Uit respect voor de lokale mensen probeer ik de cultuur op te snuiven en volg ik lessen Nederlands. Lang geleden heb ik mijn bachelor behaald in het Frans. Nu wil ik dus ook de basis van het Nederlands onder de knie krijgen. Ik wil me kunnen behelpen in de winkel en bij korte gesprekjes op straat, maar uiteraard ook op het voetbalveld. Kantelen is een van de laatste voetbalwoordjes die ik heb geleerd.”

Tot slot de ziekenboeg: Ryan ­Sanusi (knie) en Hervé Matthys (heup) ondervonden deze week lichte hinder op training, maar geraken in principe wel speelklaar voor zondag. Alle andere spelers zijn helemaal fit en kerngezond.