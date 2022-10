‘Most Wanted’-drugsbaas Flor Bressers uitgeleverd en in Beverse cel opgesloten

“Most Wanted”-drugsbaas Flor Bressers (36) is vrijdagmiddag met een speciale vlucht vanuit Zwitserland aan ons land uitgeleverd. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkst gezochte drugscriminelen en moet in ons land minstens vier jaar cel uitzitten. Bressers werd door een stroompanne in de gevangenis van Brugge overgebracht naar een cel in Beveren.

Op de luchthaven in Melsbroek landde vrijdag pal op de middag het Falcon-vliegtuig van de luchtmacht met daarin Flor Bressers (36), die al lange tijd een van de meest gezochte Belgische drugscriminelen was toen hij in februari werd gearresteerd in een luxe-appartement in Zürich.

Bressers – die bekend staat om zijn bijnamen als ‘De Universitair’ of ‘De Vingerknipper’ – werd onmiddellijk in een gepantserd voertuig geplaatst en overgebracht naar de gevangenis van Beveren. Dat ging met zware veiligheidsmaatregelen gepaard omdat de drugscrimineel uit Lommel als zeer gewelddadig bekendstaat.

Bressers heeft zich na zijn arrestatie altijd verzet tegen zijn uitlevering aan ons land, maar zijn advocaten haalden uiteindelijk geen gelijk waardoor hij alsnog op het vliegtuig hierheen werd gezet. De drugsbaas werd in 2020 veroordeeld tot vier jaar cel voor gijzeling en foltering en moet nu nog zijn straf uitzitten. Daarnaast wordt hij ook nog gezocht in een gerechtelijk onderzoek in Brugge in verband met de smokkel van ladingen cocaïne.

Bressers vrijdag meteen overgebracht naar de onderzoeksrechter in Brugge, die hem formeel onder aanhoudingsmandaat heeft geplaatst. Nadien werd hij ook nog bij de onderzoeksrechter in Antwerpen voorgeleid in een ander dossier. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Bressers in de gevangenis van Brugge zou terechtkomen, maar daar kampen ze sinds donderdag met een grote stroompanne. Dat zorgde vrijdagmiddag voor grote problemen, want de Brugse gevangenis moest drie uur lang noodgedwongen in lockdown omdat de elektriciteit volledig was uitgevallen. Ook de noodgenerator had het begeven, waardoor gedetineerden tijdelijk geen tv konden kijken of een warme maaltijd konden krijgen. Pas na het weekend zullen de stroomproblemen echt aangepakt kunnen worden.

Flor Bressers zal daar geen hinder van ondervinden. Hij werd vrijdagavond opgesloten in een cel in Beveren.