Dit jaar vroegen al meer dan 1.500 Burundezen politiek asiel aan in België. Het gevolg van diplomatiek pokerspel van Servië, dat de poort naar Europa open zet door voor Burundezen geen visum te vragen. Eens in Servië staan er smokkelbendes klaar om hen massaal naar België te brengen. Vraag is nu of Europa de Servische arm snel kan omwringen en de visumpoort kan sluiten.