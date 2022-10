Anderlecht-Club Brugge is de match van de waarheid (voor de thuisploeg dan toch)

Anderlecht-Club Brugge wordt de topper der antwoorden. Dat Club Brugge een bijna onstuitbare machine kan worden, weet iedereen. Maar welke rol kan dit paars-wit straks nog spelen in de Jupiler Pro League? Een bijrol of toch nog een hoofdrol? Aan Felice Mazzu en zijn team om te tonen dat ze nog kunnen concurreren met een topclub.

Anderlecht keerde met de Eurostar terug van Londen naar Brussel. In elke wagon stond fier aangegeven dat de recordsnelheid van deze trein maar liefst 327 km per uur bedroeg. Wel, dat moet Club Brugge ongeveer ook halen als het eens optrekt. Club dat is zoef-zoef, Anderlecht is eerder kedeng-kedeng.

Hoe hard gaat het straks in de topper? Club wil almaar meer: better, harder, faster, stronger. Daarom hopen de Brusselaars stilletjes dat een euforisch blauw-zwart na het Champions League-delirium toch nog eens uit de bocht vliegt. Dat overkwam blauw-zwart al twee keer dit seizoen: tegen Standard en Westerlo. Laat Club zich nog eens vangen? Twijfelachtig. Zeker niet omdat het nu net tegen de aartsrivaal speelt. Carl Hoefkens kon in zijn (spelers)carrière dan wel nog nooit winnen in het Astridpark, voor Hans Vanaken is paars-wit zijn favoriete hapje met 13 goals in 33 duels.

De motivatie is er alvast. De Bruggelingen hadden een dagje meer rust en lijken dit keer niet van plan om veel te roteren. Het middenveldtrio Onyedika-Nielsen-Vanaken watertandt al. Zij weten dat ze de historische concurrent op negen punten van de top vier kunnen zetten.

En wat kunnen we dan van dit Anderlecht eisen? Dat het zomaar wint? Neen, toch? Op negentien matchen heeft paars-wit dit seizoen al acht keer verloren. Telkens met maar één goal verschil, maar toch. Vorig seizoen – zonder Europees voetbal – kwam de achtste nederlaag er pas op 24 april. Nu is het winteruur nog niet eens ingezet. Daarom is deze topper voor Anderlecht ook één van de matchen van de waarheid. Hier zal blijken of het een vuist kan maken en welke rol het in deze competitie nog kan spelen. Vergeet niet dat er snel ook nog duels met Standard, Antwerp en Genk volgen.

Betonblok

De Brusselaars peppen zichzelf op met het feit dat ze de afgelopen jaren nog vaak goed standhielden tegen de Bruggelingen, maar is daar nu voldoende kwaliteit voor? Ook op dat vraagstuk krijgen we een antwoord. Maakt het eigenlijk uit of Felice Mazzu nu 3-5-2 of 4-4-2 speelt? De coach blijft een voorkeur genieten voor een driemansdefensie en wil meer power en ervaring opstellen dan tegen West Ham. Wel, als Hoedt straks naast Vertonghen speelt, moet hij maar eens bewijzen dat al zijn criticasters er weinig van kennen. De hartstochtelijke verdediging die Mazzu in zijn naam voerde, zou anders hol gaan klinken.

De inzet van de clash is groot. Mignolets handschoenen staan nog roodgloeiend na zijn topprestatie tegen Atlético en de vraag is of ze zondag zullen afkoelen. Terwijl Club zijn miljoenenspits Yaremchuk op de bank kan houden, moet Anderlecht vaak hemel en aarde bewegen om te scoren. Toch hoopt het een betonblok op het spoor te zijn dat de blauw-zwarte hogesnelheidstrein even uit koers kan slaan. Of spat dat blok uiteen als Club er keihard tegenaan knalt? Zoef-zoef.