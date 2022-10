Premier De Croo over begrotingsakkoord en de uitspraak van zijn vicepremier: “Ik raad elke politicus aan nu niet te veel show te verkopen”

“Voorzichtig”, de premier zegt het welgeteld zeventien keer op een uur interview. Het grote streven, het geloof in allerlei mogelijkheden en de grote hervormingen waar hij twee jaar geleden mee van start ging, ligt ver achter ons. Een vicepremier zoals Vincent Van Peteghem, die enkele uren na de begrotingsmarathon alweer een netto loonsverhoging in het vooruitzicht stelde, kan bij De Croo op weinig begrip rekenen: “De bevolking verwacht van ons dat we hard werken, niet te veel show verkopen en resultaat boeken.”