Jong Genk hoopt tegen RSCA Futures op kantelmoment: “Tegen Anderlecht kunnen onze jongens altijd dat ietsje meer”

Na het verlies bij Club NXT en de zege van Deinze tegen Lommel SK staat Jong Genk alleen laatste in de Challenger Pro League. “De groep is niet geslagen”, zag trainer Hans Somers op training. “Het gaat wel eens kantelen. Tegen Anderlecht kunnen we altijd net iets meer.”

“Het is nooit fijn om laatste te staan, maar ik zie geen groep die geslagen is, absoluut niet”, stak Jong Genk-coach Hans Somers van wal op zijn wekelijkse persbabbel. “Op training is er heel veel bereidwilligheid, jongens die er vol voor willen gaan. We hebben altijd aangegeven dat we hindernissen gaan moeten pakken. Dat gaan soms ook hoge hindernissen moeten zijn, maar dat hoort bij het ontwikkelingsproces van deze jonge spelers.”

Tegen Club NXT werden liefst zeven extra spelers uit de A-kern gedropt om wedstrijdritme op te doen bij de jonge Genkies. “De meeste jongens die zondag tegen Club NXT gespeeld hebben, trainen door de week niet met ons mee, maar we blijven als club en met de twee kernen, A-kern en Jong Genk, een eenheid. We weten waar we nu staan, maar we gaan ons daar niet blind op staren.”

“Voor het spel dat we brengen, ook vorige zondag tegen Club NXT, zou het zonde zijn dat we gaan twijfelen. Er zijn redenen waarom we het op dit moment moeilijk hebben in bepaalde fases, maar het had er ook anders kunnen uitzien. Daar moeten we vertrouwen uit putten. We creëren kansen, dat is zeker. En dan gaat het wel eens kantelen. Daar ben ik van overtuigd. Het moet de uitdaging zijn om dat in de volgende wedstrijd al te doen kantelen. Dat is een heel belangrijke stap voor de jongens. Met deze situatie hebben ze nog nooit te maken gehad. Hier kunnen we met z’n allen enorm veel uit leren.”

Geen evidente tegenstander

Met RSCA Futures komt zondag om 16 uur de leider na de vorige speeldag in de Challenger Pro League op bezoek. Tijd om te lang stil te staan bij de situatie was er niet. “We hebben veel gepraat en er is overleg geweest. Dat is alleen maar goed. En dan zijn we stevig beginnen te trainen met het vooruitzicht op de wedstrijd tegen RSCA Futures. Met hen treffen we zondag geen evidente tegenstander. Ze hebben verdergebouwd op vorig seizoen toen ze het ook al goed deden. De Brusselaars hebben een aantal spelers die goed uit de voeten kunnen. Dat lieten ze vorig jaar al zien en dit jaar opnieuw. Het is een goede tegenstander. Maar we weten dat we tegen Anderlecht altijd dat net ietsje meer kunnen. Ik hoop dat we dat zondag ook kunnen laten zien.”

Voor een definitieve selectie is het nog te vroeg. Jong Genk traint zaterdagochtend nog en het eerste team speelt ’s avonds in Leuven. Er zullen opnieuw enkele jonge spelers van de A-kern bij de selectie zitten, die bij Jong Genk het nodige matchritme komen opdoen, maar welke spelers dat zullen zijn, wordt pas definitief na de wedstrijd van KRC Genk in OH Leuven beslist.