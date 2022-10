Daar is Dieu weer: Mbokani meteen matchwinnaar, SK Beveren (even) op kop

SK Beveren zet zijn opmars verder in de Challenger Pro League. Vrijdagavond versloeg geel-blauw Deinze met 2-1. Dieumerci Mbokani kleurde zijn langverwachte debuut met het winnende doelpunt in de slotfase. Door deze zege springt Beveren over RSCA Futures naar de leiding.

Bij SK Beveren koos Wim De Decker voor de derde week op rij voor dezelfde basisploeg. Daardoor begon de speelgerechtigde Dieurmerci Mbokani op de bank. Ook bij de bezoekers uit Deinze koos interimtrainer Calderon voor dezelfde spelers die vorige week wonnen tegen Lommel. Beide ploegen hadden duidelijk vertrouwen getankt en zorgden voor een aangename openingsfase.

De thuisploeg kwam al na amper tien minuten op voorsprong. Hoggas verlengde de voorzet van Ismaheel in doel. Een kans, een doelpunt. Voor de Franse aanvoerder van Beveren al het derde doelpunt dit seizoen. Beveren was baas, Deinze loerde vooral op de tegenaanval. Maar de Beverse defensie gaf geen krimp. Na een kwartier glipte Dansoko dan toch door de buitenspelval. Alleen was de aanname van de Guineese spits zwak, waardoor Bateau kon terugkeren. Weg kans.

Geel-blauw bleef de beste kansen bij elkaar voetballen. Na een mooi uitgespeelde aanval kon Barry net niet goed terugleggen tot bij Ribeiro Costa. Even later kapte Ismaheel zijn tegenstander eenvoudig uit, maar zijn poging was te slap om doelman Miras te verrassen. Everton Luiz had nog de beste mogelijkheid. De Braziliaanse middenvelder liet de dubbele voorsprong liggen nadat hij door de verdediging werd geloodst. De thuisploeg ging rusten met een verdiende voorsprong.

Matchwinnaar Mbokani

Na rust ging Beveren door op hetzelfde elan. Al kwam geel-blauw wel met de schrik vrij toen Vukotic de bal tegen de eigen dwarsligger kopte. Na dik vijftig minuten maakte Mbokani zijn langverwachte debuut bij Beveren. Tot groot jolijt van de Beverse aanhang. De Congolese spits was meteen gevaarlijk, alleen vergat Ribeiro Costa hem aan te spelen. Tien minuten later redde doelman Miras een poging van Mbokani op de lijn.

© BELGA

In de slotfase kwam Deinze steeds meer opzetten en Beveren verloor de grip op de wedstrijd. Tien minuten voor tijd hingen de bezoekers de bordjes in evenwicht. Carcela-Gonzalez knikte een voorzet van Van Landschoot knap binnen. Geen derde clean sheet op rij voor Beau Reus. De match leek af te stevenen op een gelijkspel, maar toen stond Mbokani op. De Congolese spits kapte Prychynenko uit en trapte Beveren opnieuw op voorsprong. De Freethiel ontplofte.

Door deze zege springt Beveren naar een voorlopige leidersplaats in de Challenger Pro League.