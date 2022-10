3 moorden, 3 moordpogingen en 4 branden: wat heeft ‘brave ambtenaar’ Mark E. bezield?

Verdachte Marc E. Ook zijn eigen huis (foto) zou hij in brand gestoken hebben.

Wat heeft Marc E. (65) toch bezield? Zijn hele leven was hij een onbesproken ambtenaar, maar nu wordt de man verdacht van drie moorden, drie moordpogingen, en vier brandstichtingen. Allemaal gepleegd op enkele dagen tijd. Na twee jaar onderzoek concluderen psychiaters nu dat de man wel degelijk toerekeningsvatbaar is. Er lijkt niks mis in zijn hoofd. Maar waarom viseerde hij dan acht mensen, die hij van haar noch pluim kende?