Weerzien met Bernd Storck zorgt bij Thibo Somers en Olivier Deman voor gemengde gevoelens: “Het blijft in mijn achterhoofd spoken”

Het lijkt wel alsof het gisteren was. In oktober 2019 streek Bern Storck op Jan Breydel neer. Cercle had 3 op 30, maar ook Storck kreeg de trein niet meteen op de rails. Dat zou zelfs duren tot het voorjaar. De Duitser ging als een stormram door de doorgaans rustige Vereniging. Na goed een week ging hij naar de beloften kijken en sommeerde meteen om een paar jongens naar de A-kern over te hevelen. Thibo Somers was er een van. Hij mocht meteen starten in de basis en groeide uit tot een exponent van de jeugdopleiding.

“Storck gaf mij de kans en dat vergeet je natuurlijk nooit”, vertelt Somers. “Ik vond hem een goede coach en in dat moeilijke seizoen is hij er altijd blijven in geloven dat het goed zou aflopen. Dat is ook bewezen, maar toen brak corona uit en is Storck vertrokken. Nadien heb ik hem niet meer zoveel gezien of gehoord. Tot vorige lente, toen hij met Genk terugkeerde naar Brugge. We hebben toen even gepraat en dat zal ook zaterdag wel het geval zijn, maar verder gaat dit sentiment toch niet. De match is belangrijk voor ons maar ook voor Eupen. Ik verwacht mij wel aan een andere wedstrijd dan die op Gent en op Union. Tegen Gent scoorden we vier keer, maar op Union lieten we de kansen liggen en dat mag nu niet meer gebeuren”, vindt Somers. “De matchen volgen elkaar nu snel op, zaterdag Eupen en dinsdag is er al meteen Seraing. Twee levensbelangrijke wedstrijden, maar ik maak mij geen zorgen. Als we spelen zoals op Gent en zoals de tweede helft op Union, moeten we van niemand bang zijn en kunnen we tegen iedereen een resultaat neerzetten.”

Niet uit op revanche

Eigenzinnig. Een van de vele adjectieven die van toepassing zijn op Bernd Storck. Voor de Duitser was het simpel: his way or the highway. Een tussenweg was niet mogelijk en dat moest ook Olivier Deman ondervinden. Storck maakte er zich makkelijk van af met één slagzin. “You cannot help us”, liet hij Deman weten. Vrij vertaald: jij kunt niks betekenen voor ons, jij past niet meer in de plannen. Deman verdween naar de B-kern en mocht pas acht maanden later bij de komst van Clement weer aansluiten bij de A-kern. Sindsdien bewees Deman dat Storck het helemaal verkeerd voor had. Deman werd sinds de komst van Yves Vanderhaeghe een vaste waarde en U23-international. Toch aast hij nu niet op revanche en blijft het er heel rustig onder.

“Let op, ergens blijft dat misschien wel spoken in mijn achterhoofd, maar ik ga er ook niet meer van maken dan het is. Dat is ondertussen ook al lang geleden en in de voetbalwereld is drie jaar een eeuwigheid”, vindt Deman. “Ik ben nu ouder, evolueerde ondertussen als mens en als voetballer en sta nu veel verder. We spelen zaterdag tegen Eupen en niet tegen Storck. Het is een beetje van do or die, maar als we de kansen die we in elke match krijgen ook effectief benutten, maken we een goede kans op de drie punten. We spelen nu ook in een nieuw systeem en dat laat toe dat we meer druk zetten, maar we moeten ook eens proberen de nul te houden. Dat de matchen nu snel op mekaar volgen, is alleen maar een voordeel.”