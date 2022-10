Auto mist scherpe bocht en ramt verlichtingspaal: bestuurder lichtgewond

Vrijdagavond rond 19.30 uur miste een bestuurder een scherpe bocht in de Steenbergstraat in Zonnegem (Sint-Lievens-Houtem) en ramde daarbij een betonnen verlichtingspaal die afbrak. De man werd lichtgewond bij dit ongeval.

Omwille de vele wegenwerken in de buurt, wordt het verkeer in de streek omgeleid via de Steenbergstraat. De bestuurder van de wagen, die de streek niet goed kent, schatte de bocht verkeerd in. Hij kwam tegen een verlichtingspaal terecht die afknapte en dwars over de weg kwam te liggen. De man werd bij dit ongeval lichtgewond.

Politie, brandweer en Fluvius dienden ter plaatse te komen om de vaststellingen te doen en de weg vrij te maken. Hierdoor bleef de Steenbergstraat lange tijd afgesloten voor alle verkeer. (cbh)