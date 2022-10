Staatsmedia negeren hem, maar durver die Xi Jinping beschimpte krijgt wel lof op sociale media

Iemand die openlijk protesteert tegen de president en hem belachelijk maakt, dat hadden ze in China nog niet veel gezien. De actievoerder klom gisteren op de Sitong-brug en hing daar twee grote spanddoeken op die opriepen tot de omverwerping van Xi Jinping. Een actie die zowel lof als haat opwekte bij het Chinese volk. Online werd een grote jacht op gang gebracht om de identiteit van de man te achterhalen.

Niet alleen het protest op zich, maar ook de timing ervan, zette kwaad bloed bij de Xi Jinping-aanhang. De actie vond namelijk plaats op de avond van een historisch congres van de Communistische Partij waar president Xi Jinping normaal zijn derde ambtstermijn als partijleider zou aankondigen.

De actievoerder hing twee spandoeken op aan de Sitong-brug. Op eentje maakte hij duidelijk dat er een eind moet komen aan het strenge covidbeleid in China, op het andere riep hij op om president Xi Jinping af te zetten. Op beelden is te zien hoe een man, verkleed in bouwvakkersplunje, al snel werd omsingeld door politie-agenten die hem uiteindelijk ook arresteerden.

Op sociale media krijgt de man heel wat lof. Enkele Chinezen prijzen hem op Twitter als “held”. Online speurders hebben ondertussen geprobeerd de identiteit van de actievoerder te achterhalen en ze denken hem gevonden te hebben. De vermoedelijke “dader” schreef eerder al een 23 pagina’s lang manifest waarin hij pleitte voor burgerlijke ongehoorzaamheid.

Chinese staatsmedia negeren de actie volledig. Zowel op televisie als online werd er met geen woord gerept. Ook online probeert de Communistische Partij zo veel mogelijk te censureren. Veel Chinezen hebben laten weten dat hun sociale media-accounts tijdelijk offline werden gehaald nadat ze hun steun hadden betuigd aan het protest.