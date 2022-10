Real Madrid probeert Thibaut Courtois toch nog klaar te stomen voor Clasico

Real Madrid neemt het zondag op tegen Barcelona. De Koninklijke hoopt dat het in de Clasico kan rekenen op Thibaut Courtois.

De voorbije weken bleef de doelman van de Rode Duivels aan de kant omdat hij kampte met ischias in het linkerbeen, een soort zenuwpijn. Vrijdagmorgen waren meerdere Spaanse media er nog zeker van dat Courtois ook de wedstrijd tegen Barcelona aan zich voorbij zou moeten laten gaan, maar in de loop van de dag verscheen hij alsnog op het trainingsveld. In Spanje valt te horen dat de beslissing voor de match van zondag vandaag wordt genomen.