Nieuw gevecht om Trump-documenten

Het Amerikaanse ministerie van Justitie start een nieuwe strijd rond de geheime documenten die in beslag werden genomen bij ex-president Donald Trump. Eerder had een door Trump aangestelde rechter beslist dat een derde partij - niet Trump en niet de FBI - door de documenten mocht gaan. De voormalige rechter Raymond Dearie moest zo controleren of een deel van de documenten beschermd is door de regel dat contact tussen advocaten en hun cliënt geheim is. Het Amerikaanse ministerie van Justitie gelooft dat niet, en is ervan overtuigd dat het allemaal documenten zijn die Trump na zijn presidentschap had moeten afgeven.

Het ging aanvankelijk akkoord met de keuze voor Dearie als neutrale tussenpersoon. Maar nu gaat het toch in beroep tegen diens aanstelling. Ze willen dat een hogere rechtbank de beslissing om die tussenpersoon aan te stellen herroept. De behandeling van het beroep zal wel nog enkele weken duren. Ondertussen is Dearie al aan de slag. (sdb)