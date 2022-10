Yannick (25), jarenlang ‘huisslaaf’ van advocaat Olivier E.: “Ik was zijn klusjesman, huishoudhulp, tuinman, secretaresse en drugskoerier”

“Ik ben doodsbang voor Olivier, maar ik kan niet meer zwijgen. Deze man moet eindelijk eens worden gestopt, want hij heeft al zo veel levens kapotgemaakt. Ik voel me slecht tegenover de slachtoffers, omdat hij me heeft meegetrokken in zijn oplichtingspraktijken.” Aan het woord is Yannick De Winter (25), een jongeman die jarenlang voor ex-advocaat Olivier E. - die al een jaar onderzocht wordt voor vermeende oplichtingspraktijken - werkte als een soort inwonende ‘huisslaaf’.