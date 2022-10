Dit zijn de vijf dodelijke slachtoffers van de vijftienjarige schutter in North Carolina

Een vijftienjarige schutter heeft in North Carolina vijf dodelijke slachtoffers gemaakt. In een park schoot hij in het rond en raakte - vermoedelijk - willekeurige mensen. De identiteiten van de slachtoffers zijn nu bekend. Dat schrijft AP.

Een loper, een mama van drie jongens en een veteraan. Zij behoren tot de dodelijke slachtoffers van een schietpartij in de Amerikaanse staat North Carolina. Een vijftienjarige jongen opende vrijdag het vuur omstreeks 17.00 uur (plaatselijke tijd) nabij een park in de hoofdstad Raleigh. Hij doodde vijf mensen en verwondde twee anderen. De jongen zelf kon enkele uren later opgepakt worden.

Eén van de slachtoffers was een politieagent die op het moment van het incident onderweg was naar zijn werk. Gabriel Torres (29) had op het moment van de feiten zijn uniform niet aan en zat ook niet in een politievoertuig. De man laat een vrouw en kind na.

Een ander dodelijk slachtoffer was de 52-jarige Nicole Connors. Zij wordt door vrienden en familie omschreven als een echte matriarch. Een vrouw die de dingen gedaan kreeg en ervoor zou zorgen dat alles in orde was. Volgens haar echtgenoot was ze vijf tot tien minuten voor de schietpartij nog thuis.

© AP

Ook de 49-jarige Susan Karnatz liet het leven bij de schietpartij. Ze was een fervente loper en passeerde vaak door het park waar de jongen het vuur opende. Ze laat een echtgenoot en drie kinderen achter.

De 34-jarige Mary Marshall was met haar hond Scruff aan het wandelen toen ze doodgeschoten werd. “Ze had haar verloofde Rob gebeld en zei: ik laat de hond uit, ik hoor geweerschoten, kun je naar huis komen? Dat was het laatste gesprek dat ze hadden”, vertelt haar zus aan NBC News. Mary was een marineveteraan en zou op 29 oktober trouwen. “Ik denk dat we toch een viering van het leven gaan doen, dat is het plan, voor de datum van het huwelijk.”

Ten slotte werd ook de 16-jarige James Thompson een dodelijk slachtoffer van de 15-jarige schutter. “Het is een onverwacht verlies en we zijn er verdrietig over,” zei de directeur van zijn middelbare school. “Onze condoleances, gedachten en gebeden gaan uit naar de familie van James, de andere slachtoffers, hun families en iedereen die geraakt is door de gebeurtenissen van gisteren.” (sgg)