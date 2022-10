Lichaam van meisje (12) teruggevonden in koffer voor appartementsgebouw in Parijs

Vrijdagavond werd het lichaam van een twaalfjarig meisje teruggevonden in een valies voor haar appartementsgebouw in Parijs. De politie heeft vier personen opgepakt in verband met de zaak. Het is voorlopig onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld.

Vier personen werden zaterdagochtend vroeg door de politie gearresteerd nadat een twaalfjarig meisje vrijdagavond dood werd teruggevonden. Het lichaam van het meisje zat in een valies. Ze had wonden aan haar keel. Over de doodsoorzaak van het slachtoffer zijn geen details bekend. De koffer werd niet ver van haar woning teruggevonden.

Het meisje was vrijdag na haar schooldag niet terug naar huis gekeerd en dus belde haar vader de politie. De twaalfjarige had haar school verlaten om 15.00 uur en op camerabeelden is te zien hoe het meisje het appartementsgebouw in het negentiende arrondissement, waar ze woonde, binnenliep. Maar ze kwam nooit aan in het appartement van haar ouders. Op de beelden van de bewakingscamera’s is volgens plaatselijke media ook een persoon te zien die vanuit de kelder van het pand met moeite een koffer wegsleept.

De politie had tijdens de eerste vaststelling plakband gevonden in het gebouw. Daarom werd er in eerste instantie uitgegaan van een mogelijke ontvoering. Maar wat er met de tiener gebeurde tussen het moment dat ze het gebouw betrad en 23.00 uur ’s avonds is niet duidelijk.

De vier personen werden opgepakt in Bois-Colombes, een gemeente op zo’n 9 kilometer van het centrum van Parijs. Hun rol in het verhaal is nog niet duidelijk.

(sgg)