Duo probeert man te overvallen op automarkt in Wilrijk, twee verdachten opgepakt, wapen aangetroffen

De politiezone Antwerpen is zaterdagochtend met grote middelen uitgerukt naar de terreinen van Automarkt aan de Boomsesteenweg in Wilrijk. Bij een poging tot overval raakte daar iemand lichtgewond, twee verdachten werden opgepakt en de politie trof een ‘peppergun’ aan.

De politie werd zaterdagochtend opgeroepen voor een mogelijke gewapende overval op de terreinen van Automarkt aan de Boomsesteenweg in Wilrijk. Ter plaatse trof de politie een man aan die lichtgewond geraakt was in het aangezicht. De man was het slachtoffer geworden van een poging tot overval, onbekenden zouden hem een wapen tegen het hoofd gehouden hebben en probeerden vervolgens te vluchten met een auto. Een getuige van het tafereel slaagde er volgens onze info in de vluchtende wagen klem te rijden waarop de overvallers er te voet vandoor gingen, ze zouden geen buit gemaakt hebben.

Leden van het snelleresponsteam konden de twee verdachten in de nabije omgeving oppakken. “Er werd een ‘peppergun’ (een soort revolver waarmee pepperspray wordt afgeschoten, red.) aangetroffen”, zegt woordvoerder Willem Migom van de politiezone Antwerpen. “De feiten worden verder onderzocht.”

© bfm

De politie kamde ook het groengebied Hof ter Beke, aan de Terbekehofdreef, uit om te controleren of de verdachten daar mogelijk nog iets hadden weggegooid.

© bfm

© BFM

© BFM