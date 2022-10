Twee Finnen annexeren parkeerplaats van Russische diplomaat na ‘referendum’

Voor het appartement van de diplomaat van het Russische consulaat in de Finse stad Turku is in het groot de Oekraïense vlag te zien op de grond. Die werd geschilderd door twee mannen: Jarno Virtala en Markus Mattsson. De twee kennen elkaar niet, maar zagen hun kans om vredig te protesteren tegen de Russische inval in Oekraïne.

Virtala kwam met het idee om de parkeerplaats in de Oekraïense kleuren te schilderen. Hij deed daarvoor een geel hesje aan zodat het zou lijken alsof hij een werkman van de gemeente was. Mattsson, die een Oekraïense partner heeft, reed toevallig voorbij op weg naar zijn werk. Hij stopte en besloot Virtala te helpen. “We hebben een referendum gehouden over de Oekraïense annexatie van de parkeerplek. Honderd procent van de kiezers ging akkoord. Er waren geen tegenvoorstellen. Dus besloten we de beslissing te vieren door de Oekraïense vlag te schilderen”, schreven ze op Facebook.

De annexatie van de parkeerplaats is een reactie op de omstreden referenda die Rusland organiseerde op verschillende plaatsen in het oosten van Oekraïne. Die werden door de rest van de wereld niet erkend.

